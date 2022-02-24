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Беларусь закрыла часть воздушного пространства для полетов гражданских самолетов - Минобороны
Источник материала: ОНТ
В пресс-службе Минобороны Беларуси
До 19,8 км ограничена высота.
Фото: архив БЕЛТА
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В пресс-службе Минобороны Беларуси сообщили, что закрыли часть часть воздушного пространства для полетов гражданских самолетов. До 19,8 км ограничена высота. Фото:...
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