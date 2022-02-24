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Беларусь закрыла часть воздушного пространства для полетов гражданских самолетов - Минобороны

24.02.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь закрыла часть воздушного пространства для полетов гражданских самолетов - Минобороны

В пресс-службе Минобороны Беларуси сообщили, что закрыли часть часть воздушного пространства для полетов гражданских самолетов.

До 19,8 км ограничена высота.

Фото: архив БЕЛТА


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В пресс-службе Минобороны Беларуси сообщили, что закрыли часть часть воздушного пространства для полетов гражданских самолетов. До 19,8 км ограничена высота. Фото:...
 
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