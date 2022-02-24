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Депутат Верховной Рады призвал Владимира Зеленского подать в отставку
Источник материала: ОНТ
В Верховной Раде призвали президента Украины Владимира Зеленского подать в отставку, и после этого – ответить за произошедшее.
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В Верховной Раде призвали президента Украины Владимира Зеленского подать в отставку, и после этого – ответить за произошедшее. Подписывайтесь на нас в Telegram
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