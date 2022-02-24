Госпогранкомитет: все пункты пропуска на белорусско-украинской границе остановили работу на неопределенный срок

Источник материала: ОНТ

Все пункты пропуска на белорусско-украинской границе остановили работу на неопределенный срок. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно опубликованным данным, пропуск белорусских граждан, возвращающихся в Беларусь с территории Украины, будет осуществляться через украинский пункт пропуска Выступовичи (Новая Рудня – со стороны Беларуси). При этом, сообщается, что белорусская сторона не прекращала оформление лиц и транспортных средств.

Как отмечается в сообщении, информация об организации выезда граждан Беларуси из Украины через другие украинские пункты пропуска уточняется.

При возникновении проблем с возвращением в Беларусь МИД рекомендует поддерживать контакт с белорусскими дипломатами.

Фото: БЕЛТА

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