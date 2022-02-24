Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией

Источник материала: ОНТ

На всей территории введено военное положение. Оно предусматривает эвакуацию населения, изъятие имущества граждан и организаций на потребности обороны. Также будет введена трудовая обязанность для трудоспособного населения.





Сегодня украинские власти созывают совет национальной безопасности и обороны.

Информисточники сообщают об очередях в банкоматы в Киеве, люди экстренно снимают деньги с карт. В городе появились очереди за питьевой водой. Многие стремятся покинуть столицу. На заправках ажиотаж. Запасы бензина на исходе.

На выездах из города пробки.

К приему беженцев из Украины готовится Польша.

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