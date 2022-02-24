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Борис Джонсон созвал экстренный саммит НАТО
Источник материала: ОНТ
24 февраля Борис Джонсон созвал экстренный саммит НАТО.
На фоне ситуации вокруг Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал экстренное совещание лидеров стран НАТО.
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24 февраля Борис Джонсон созвал экстренный саммит НАТО. На фоне ситуации вокруг Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал экстренное совещание...
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