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Лукашенко о признании ЛНР и ДНР: в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и Беларуси, и России
Источник материала: ОНТ
Решение по вопросу признания ДНР и ЛНР будет принято в ближайшее время. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом
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Лукашенко о признании ЛНР и ДНР: в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и Беларуси, и России
Решение по вопросу признания ДНР и ЛНР будет принято в ближайшее время. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА....
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