Лукашенко: никогда мысли не было, чтобы отменять или переносить референдум

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко отвечая сегодня на вопросы журналистов, заявил, что на фоне последних событий у него не возникало мыслей, чтобы отменять или переносить референдум, передает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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