|
Лукашенко: никогда мысли не было, чтобы отменять или переносить референдум
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко отвечая сегодня на вопросы журналистов, заявил, что на фоне последних событий у него не возникало мыслей, чтобы отменять или переносить референдум,
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко отвечая сегодня на вопросы журналистов, заявил, что на фоне последних событий у него не возникало мыслей, чтобы отменять или переносить...
|
Архив (Разное)