﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Наличные в иностранной валюте снять не получится: Нацбанк Украины временно приостановил работу валютного рынка

24.02.2022 14:37 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Наличные в иностранной валюте снять не получится: Нацбанк Украины временно приостановил работу валютного рынка
Снимок носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Нацбанк Украины зафиксировал курс гривны по состоянию на 24 февраля (доллар – 29,2549 гривен, евро – 33,1707). Из важных решений, указанных в постановлении, также значится ограничение снятия со счетов наличных средств суммой в 100 тыс. гривен в день. Наличные в иностранной валюте со счетов теперь снять вообще не получится. Все указанные Нацбанком ограничения не относится к правительству, а также предприятиям и учреждениям, которые выполняют мобилизационные планы властей.

Также в Украине останавливаются трансграничные валютные платежи, прекращается пополнение электронных кошельков, выпуск банками-эмитентами электронных денег, а также их распространение. Украинские банки обязаны будут прекратить все операции по счетам российских резидентов.

Регулятор в соответствии с документом будет осуществлять бланковое рефинансирование банков по сумме на срок до 1 года с возможностью продления еще на 1 год, чтобы поддержать их ликвидность.

Все эти меры, как сообщается, нужны для стабильной работы финансовой системы Украины, бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры, а также обеспечения деятельности украинских вооруженных сил.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановление Нацбанка Украины временно приостанавливает работу валютного рынка, замораживает курс гривны к иностранной валюте, вводит ограничения на снятие...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске перебои с валютой: закрытые обменники, очереди, пустые банкоматы
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by