Наличные в иностранной валюте снять не получится: Нацбанк Украины временно приостановил работу валютного рынка

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Нацбанк Украины зафиксировал курс гривны по состоянию на 24 февраля (доллар – 29,2549 гривен, евро – 33,1707). Из важных решений, указанных в постановлении, также значится ограничение снятия со счетов наличных средств суммой в 100 тыс. гривен в день. Наличные в иностранной валюте со счетов теперь снять вообще не получится. Все указанные Нацбанком ограничения не относится к правительству, а также предприятиям и учреждениям, которые выполняют мобилизационные планы властей.

Также в Украине останавливаются трансграничные валютные платежи, прекращается пополнение электронных кошельков, выпуск банками-эмитентами электронных денег, а также их распространение. Украинские банки обязаны будут прекратить все операции по счетам российских резидентов.

Регулятор в соответствии с документом будет осуществлять бланковое рефинансирование банков по сумме на срок до 1 года с возможностью продления еще на 1 год, чтобы поддержать их ликвидность.

Все эти меры, как сообщается, нужны для стабильной работы финансовой системы Украины, бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры, а также обеспечения деятельности украинских вооруженных сил.