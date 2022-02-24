МИД Украины начал эвакуацию посольства в Москве

Источник материала: ОНТ

В МИДе Украины заявили, что отозвали в Киев временного поверенного в делах Украины в России для проведения консультаций и начали эвакуацию украинского посольства в Москве, пишет РИА «Новости».

Фото: depositphotos.com

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