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МИД Украины начал эвакуацию посольства в Москве
Источник материала: ОНТ
В МИДе Украины заявили, что отозвали в Киев временного поверенного в делах Украины в России для проведения консультаций и начали эвакуацию украинского посольства в Москве,
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В МИДе Украины заявили, что отозвали в Киев временного поверенного в делах Украины в России для проведения консультаций и начали эвакуацию украинского посольства...
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