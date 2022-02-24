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Минобороны: сообщения об участии Вооруженных Сил Беларуси в военной операции в Донбассе – фейк

24.02.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минобороны: сообщения об участии Вооруженных Сил Беларуси в военной операции в Донбассе – фейк

Сообщение об участии в специальной военной операции в Донбассе Вооруженных Сил Республики Беларусь являются фейковыми. Об этом заявил помощник Министра обороны Беларуси по идеологической работе в Вооруженных Силах генерал-майор Леонид Касинский, передает Минобороны в Telegram.

По его словам, белорусские войска находятся в постоянных местах дислокации и выполняют свои задачи по назначению. Также военными проводятся мероприятия по усилению госграницы.

Фото: БЕЛТА


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Сообщение об участии в специальной военной операции в Донбассе Вооруженных Сил Республики Беларусь являются фейковыми. Об этом заявил помощник Министра обороны...
 
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