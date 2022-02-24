|
Минобороны: сообщения об участии Вооруженных Сил Беларуси в военной операции в Донбассе – фейк
Источник материала: ОНТ
Сообщение об участии в специальной военной операции в Донбассе Вооруженных Сил Республики Беларусь являются фейковыми. Об этом заявил помощник Министра обороны Беларуси по идеологической работе в Вооруженных Силах генерал-майор Леонид Касинский,
По его словам, белорусские войска находятся в постоянных местах дислокации и выполняют свои задачи по назначению. Также военными проводятся мероприятия по усилению госграницы.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение об участии в специальной военной операции в Донбассе Вооруженных Сил Республики Беларусь являются фейковыми. Об этом заявил помощник Министра обороны...
|
Архив (Разное)