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У НАТО нет планов по направлению войск в Украину, заявил генсек альянса
Источник материала: ОНТ
В Украине нет сил НАТО, также нет и планов по их направлению в эту страну. Об этом 24 февраля заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, его слова
Фото: Pixabay
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В Украине нет сил НАТО, также нет и планов по их направлению в эту страну. Об этом 24 февраля заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, его слова...
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