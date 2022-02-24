У НАТО нет планов по направлению войск в Украину, заявил генсек альянса

Источник материала: ОНТ

В Украине нет сил НАТО, также нет и планов по их направлению в эту страну. Об этом 24 февраля заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, его слова передает РИА «Новости».

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram