Может ли мороженое вылечить горло? Вот ответ на популярное убеждение!

Источник материала: ОНТ

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik ответил на вопрос, правы ли те, кто убежден, что можно вылечить больное горло, поедая мороженое.

С помощью мороженого можно снять воспаление в горле – миф. Однако холодный десерт закаляет горло, если вы здоровы и едите его маленькими кусочками, обратил внимание врач.

При боли в горле стоит отдавать предпочтение определенной пище

Фото: Pixabay.com

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