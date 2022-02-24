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Может ли мороженое вылечить горло? Вот ответ на популярное убеждение!

24.02.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Может ли мороженое вылечить горло? Вот ответ на популярное убеждение!

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik ответил на вопрос, правы ли те, кто убежден, что можно вылечить больное горло, поедая мороженое.

С помощью мороженого можно снять воспаление в горле – миф. Однако холодный десерт закаляет горло, если вы здоровы и едите его маленькими кусочками, обратил внимание врач.

При боли в горле стоит отдавать предпочтение определенной пище

Фото: Pixabay.com

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Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik ответил на вопрос, правы ли те, кто убежден, что можно вылечить больное горло, поедая...
 
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