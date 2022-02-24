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Въезд в Киев закрывают, выезд из города открыт

24.02.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Въезд в Киев закрывают, выезд из города открыт

Столицу Украины закрывают на въезд, выезд из города работает. Об этом сообщает украинское издание «Страна», передает БЕЛТА.

При этом власти Киева призвали горожан не покидать столицу, однако люди все равно покидают город. На трассах – пробки, а на АЗС – огромные очереди.

Также в стране введены лимиты на снятие денег. Разрешено снимать только до 100 тысяч гривен.

Фото: Pixabay

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Столицу Украины закрывают на въезд, выезд из города работает. Об этом сообщает украинское издание «Страна», передает БЕЛТА. При этом власти Киева призвали горожан...
 
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