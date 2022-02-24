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Лукашенко примет участие в «Минской лыжне» 26 февраля
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует принять участие в «Минской лыжне», мероприятие пройдет 26 февраля в «Раубичах». Об этом белорусский лидер рассказал журналистам,
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует принять участие в «Минской лыжне», мероприятие пройдет 26 февраля в «Раубичах». Об этом белорусский лидер...
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