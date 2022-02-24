Госпогранкомитет: Охрана Государственной границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном режиме

Источник материала: ОНТ

Охрана государственной границы Беларуси будет осуществляться в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс служба Госпогранкомитета.

В сообщении также указывается, что Беларусь готова обеспечить пропуск для граждан Беларуси, возвращающихся с территории Украины.

Фото: БЕЛТА

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