Учебный автомобиль попал в аварию в Бресте, инструктора госпитализировали

Источник материала: БелТА

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Учебный автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие в Бресте, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Милюкова.

Авария случилась сегодня около 14.10. За рулем автомобиля "Крайслер" был 30-летний брестчанин. По предварительной информации, он ехал по Партизанскому проспекту в сторону улицы Ленинградской. Вблизи одного из домов водитель врезался в попутно двигавшийся "Дэу", которым управлял 17-летний курсант автошколы. В результате ДТП пострадал инструктор учебного авто. С травмами его госпитализировали.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства происшествия.

"Водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспорта, которая позволит избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки. Не стоит забывать и безопасном боковом интервале", - напомнила Наталья Милюкова.-0-