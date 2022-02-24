«Будет разумно купить валюту» Что происходит с белорусским рублем после начала войны в Украине

Источник материала: ProBusiness





Сегодня утром Россия начала военные действия на территории Украины. Тут же обвалились котировки акций российских компаний. Московская биржа даже была вынуждена дважды приостанавливать торги. Биржевой курс доллара США поднимался почти до 90 российских рублей, евро — почти до 100. Центробанк России в итоге начал валютные интервенции для поддержания курса. Позже, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, заметное падение показал и курс белорусского рубля — минус 5,9% к доллару. Появилась информация о перебоях с валютой в обменниках и банкоматах белорусских банков. Что может быть дальше с курсом белорусского и российского рубля, а также о том, что делать бизнесу в этой ситуации, порталу «Про бизнес» оперативно прокомментировал старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Вадим Иосуб

Старший аналитик «Альпари Евразия»

«Россию ожидают серьезные экономические последствия»

— Сейчас ситуация гораздо серьезнее, чем после признания Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Тогда это был разовый политический акт. Сегодня начались полномасштабные военные действия России против Украины.

Безусловно, Россию ожидают серьезные экономические последствия. Я думаю, что в ближайшие дни, а может быть и часы, будут введены очень жесткие санкции. Сильное давление на себе испытает российский рубль. Но тут есть одно «но». В торги на бирже активно вмешался российский Центробанк. Только благодаря этому удалось удержать курс доллара в пределах 87 рублей.

И возможности для искусственного сдерживания курса российской национальной валюты у Цетробанка огромны: золотовалютные резервы составляют больше $ 640 млрд. Вопрос лишь в том, насколько долго и насколько сильно регулятор захочет это делать. Ресурсов хватит, чтобы несколько лет искусственно сдерживать девальвацию российского рубля Но Центробанк считает борьбу против рыночных тенденций бсполезным прожиганием резервов. Поэтому, как долго будут сдерживать падение, сказать невозможно. С этой точки зрения перспективы совсем неясны.





«Сегодня произошло падение белорусского рубля»

— Понятно, что когда доллар и евро сильно растут в Росии, то они будут расти и в Беларуси. И ответ на вопрос «Каким курс белорусского рубля станет завтра?» будет зависеть от дальнейших действий российского Центробанка. Наша валютная корзина (в которой 50% составляет российский рубль) сегодня выросла. И выросла значительно — больше чем на 1%. Для одного дня это существенное движение.

Можно констатировать, что сегодня произошло падение белорусского рубля, а не только российского.

И тут есть еще один важный момент. По неподтвержденной пока официально информации, атаки на Украину осуществляются в том числе с белорусской территории. Если вдруг будут обнородованы факты, которые это подтверждают, страны Запада могут ввести дополнительные жесткие финансовые санкции и в отношении Беларуси. Тогда для нас от этого конфликта будут прямые экономические последствия, а не косвенные через российскую экономику.

«Сейчас, наверное, будет разумно стараться купить валюту»

— Сейчас очень трудно понять как быть тем, кто ведет бизнес с Украиной и Россией. С сегодняшнего дня это воюющие страны. Как вести бизнес с воюющей страной, что делать с валютой воюющей страны, экономисты вам совета не дадут. Все зависит от того, как и чем этот конфликт закончится, как на это все будет реагировать мир. Может быть, кто-то видит тут возможности заработать десятки процентов, кто-то даже возможно их заработает. Но каждый сам решает.

Впереди нас ждут проблемы с платежами между Беларусью и Россией, между Беларусью и Украиной. Эти проблемы еще толком не начались, но они точно будут. Кстати, в Украине вводятся жесткие валютные ограничения . В том числе запрещены расходные операции по счетам резидентов России.





Физлицу сейчас, наверное, будет разумно стараться купить валюту. Есть риск, что дальше будет дороже или что валюты вообще не будет. Но это не значит, что стоит скупать долары и евро на последние деньги, чтобы завтра их менять для ежедневных расходов. Так же и в бизнесе. Менять можно только излишки. Операционные расходы у вас все равно в белорусских рублях. А в целом, давать советы для бизнеса тяжело в этой ситуации…

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