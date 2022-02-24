Эксперты назвали происходящее в Украине спецоперацией по принуждению к миру в регионе

Источник материала: ОНТ

Спецоперацией по принуждению к миру в регионе, которая позволит избежать большого кровопролития, называют эксперты происходящее в Украине.

И какие бы оценки и заявления ни звучали, в главном эксперты едины – к обострению ситуации братские народы подтолкнул Запад, который не просто так огромными партиями поставляет в Киев вооружение.





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