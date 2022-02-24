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Эксперты назвали происходящее в Украине спецоперацией по принуждению к миру в регионе
Источник материала: ОНТ
Спецоперацией по принуждению к миру в регионе, которая позволит избежать большого кровопролития, называют эксперты происходящее в Украине.
И какие бы оценки и заявления ни звучали, в главном эксперты едины – к обострению ситуации братские народы подтолкнул Запад, который не просто так огромными партиями поставляет в Киев вооружение.
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Спецоперацией по принуждению к миру в регионе, которая позволит избежать большого кровопролития, называют эксперты происходящее в Украине. И какие бы оценки и...
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