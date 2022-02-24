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Лавров: Россия всегда готова к диалогу, который вернет всех к принципам Устава ООН
Источник материала: ОНТ
Российская Федерация всегда будет готова к диалогу, который будет направлен на возвращение всех к принципам Устава ООН и справедливости. Об этом 24 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров,
Фото: Pixabay
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Российская Федерация всегда будет готова к диалогу, который будет направлен на возвращение всех к принципам Устава ООН и справедливости. Об этом 24 февраля заявил...
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