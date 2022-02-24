Прогноз погоды на 25 февраля: мокрый снег и дождь, до +6°C

Источник материала: ОНТ

В ближайшие дни атмосферное давление будет постепенно расти, большого количества осадков и сильного порывистого ветра не ожидается. Вместе с тем в конце февраля в ночные и утренние часы установится слабо морозная погода, будут отмечаться гололедные явления.

В ближайшую ночь погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние малоактивного фронтального раздела, вслед за которым начнут поступать умеренно теплые и влажные воздушные массы с Запада Европы, тем самым вызывая небольшие осадки.

В пятницу, 25 февраля, облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем во многих районах страны небольшой мокрый снег, дождь. Влажность до 90%. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти.

Температура воздуха утром от -1°C по восточной половине до +1°C по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках от +1°C в северных районах до +6°C в южных. К вечеру – от 0°C по Витебской области до +3 по Гомельской и Брестской областям.

В субботу метеоусловия станет определять малоактивный влажный атмосферный фронт с севера Европы. Он принесет облачную с прояснениями погоду. Пройдет кратковременный, небольшой мокрый снег вперемешку с дождем. Влажность до 80%. В ночные и утренние часы слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -6°C по востоку до +1°C по западу, днем +1°C …+8°C. В воскресенье обширный и погожий антициклон с центром над Балтийским морем принесет спокойную и сухую погоду.

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