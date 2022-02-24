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Turkish Airlines отменила рейс 25 февраля из Стамбула в Минск

24.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила рейс из Стамбула в Минск, запланированный на 25 февраля. Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального аэропорта Минск сообщает БЕЛТА.

Ранее авиакомпания отменила вечерние рейсы по направлению Стамбул – Минск – Стамбул, запланированный на вечер 24 февраля. Также авиакомпания подтвердила и отмену рейсов на 25 февраля.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила рейс из Стамбула в Минск, запланированный на 25 февраля. Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального аэропорта Минск...
 
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