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Turkish Airlines отменила рейс 25 февраля из Стамбула в Минск
Источник материала: ОНТМинск" class="one-news__figure-img">
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила рейс из Стамбула в Минск, запланированный на 25 февраля. Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального аэропорта Минск
Ранее авиакомпания отменила вечерние рейсы по направлению Стамбул – Минск – Стамбул, запланированный на вечер 24 февраля. Также авиакомпания подтвердила и отмену рейсов на 25 февраля.
Фото: БЕЛТА
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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила рейс из Стамбула в Минск, запланированный на 25 февраля. Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального аэропорта Минск...
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