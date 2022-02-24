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В Киеве объявлена воздушная тревога, гражданам предложили укрыться в метро

24.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Киеве объявлена воздушная тревога, гражданам предложили укрыться в метро

В Киеве предложили гражданам укрыться на станциях метро, чтобы переждать воздушную тревогу, об этом сообщает Киевская горадминистрация.

Также к киевлянам обратился мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Мэр отметил, что все станции метро будут открыты для граждан в любое время суток. Сейчас метрополитен работает в режиме перевозки. Проезд – бесплатный.

Фото: depositphotos.com


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В Киеве предложили гражданам укрыться на станциях метро, чтобы переждать воздушную тревогу, об этом сообщает Киевская горадминистрация. Также к киевлянам...
 
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