|
В Киеве объявлена воздушная тревога, гражданам предложили укрыться в метро
Источник материала: ОНТ
В Киеве предложили гражданам укрыться на станциях метро, чтобы переждать воздушную тревогу, об этом
Также к киевлянам
Мэр отметил, что все станции метро будут открыты для граждан в любое время суток. Сейчас метрополитен работает в режиме перевозки. Проезд – бесплатный.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Киеве предложили гражданам укрыться на станциях метро, чтобы переждать воздушную тревогу, об этом сообщает Киевская горадминистрация. Также к киевлянам...
|
Архив (Разное)