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Глава миссии наблюдателей от СНГ: в Беларуси созданы условия для проведения референдума на высоком организационном уровне
Источник материала: ОНТ
В Беларуси созданы условия для проведения референдума на высоком организационном уровне.
Своим мнением глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов поделился сегодня на встрече с председателем Центризбиркома. Наблюдатели свободно передвигаются по Беларуси.
И за короткий период посетили все областные центры. Серьезных нарушений не выявлено.
Первые дни досрочного голосования показали, что белорусам не безразлична судьба страны. Свой выбор уже сделали 14,5% с половиной процентов граждан электорального возраста. Основной день референдума – воскресенье, 27 февраля.
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Глава миссии наблюдателей от СНГ: в Беларуси созданы условия для проведения референдума на высоком организационном уровне
В Беларуси созданы условия для проведения референдума на высоком организационном уровне. Своим мнением глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов поделился...
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