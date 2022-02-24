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Глава миссии наблюдателей от СНГ: в Беларуси созданы условия для проведения референдума на высоком организационном уровне

24.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Глава миссии наблюдателей от СНГ: в Беларуси созданы условия для проведения референдума на высоком организационном уровне

В Беларуси созданы условия для проведения референдума на высоком организационном уровне.


Своим мнением глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов поделился сегодня на встрече с председателем Центризбиркома. Наблюдатели свободно передвигаются по Беларуси.

И за короткий период посетили все областные центры. Серьезных нарушений не выявлено.

Первые дни досрочного голосования показали, что белорусам не безразлична судьба страны. Свой выбор уже сделали 14,5% с половиной процентов граждан электорального возраста. Основной день референдума – воскресенье, 27 февраля.

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В Беларуси созданы условия для проведения референдума на высоком организационном уровне. Своим мнением глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов поделился...
 
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