Глава миссии наблюдателей от СНГ: в Беларуси созданы условия для проведения референдума на высоком организационном уровне

Источник материала: ОНТ

В Беларуси созданы условия для проведения референдума на высоком организационном уровне.





Своим мнением глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов поделился сегодня на встрече с председателем Центризбиркома. Наблюдатели свободно передвигаются по Беларуси.

И за короткий период посетили все областные центры. Серьезных нарушений не выявлено.

Первые дни досрочного голосования показали, что белорусам не безразлична судьба страны. Свой выбор уже сделали 14,5% с половиной процентов граждан электорального возраста. Основной день референдума – воскресенье, 27 февраля.

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