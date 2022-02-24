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В Берлине заявили, что не будет военного столкновения между НАТО и Россией
Источник материала: ОНТ
Военного столкновения между войсками НАТО и Россией не будет. Об этом заявила в Берлине глава комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман,
НАТО не будет противостоять России в связи с военными действиями в Украине, так как последняя не является членом НАТО.
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Военного столкновения между войсками НАТО и Россией не будет. Об этом заявила в Берлине глава комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес...
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