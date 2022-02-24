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Социальные сети и Telegram-каналы распространяют фейки о ситуации в Украине

24.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Социальные сети и Telegram-каналы распространяют фейки о ситуации в Украине

Вместе с обострением ситуации на Донбассе резко возрос спрос на правдивую и достоверную информацию – социальные сети, Telegram-каналы переполнены фейками, которые множат в том числе и западные СМИ.

Вновь отличился журналист CNN Мэтью Ченз, который называет себя одним из старших международных корреспондентов канала. Вот он – в бронежилете и каске – ведет прямой эфир из Киева, рассказывая о начавшемся вторжении. При этом на фоне ночная тишина и стоящие спокойно люди. 

Но, похоже, Ченза это мало смущает. Для демонизации противника – пусть даже мнимого – в западной пропаганде все средства хороши.

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Вместе с обострением ситуации на Донбассе резко возрос спрос на правдивую и достоверную информацию – социальные сети, Telegram-каналы переполнены фейками, которые...
 
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