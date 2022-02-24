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Социальные сети и Telegram-каналы распространяют фейки о ситуации в Украине
Источник материала: ОНТ
Вместе с обострением ситуации на Донбассе резко возрос спрос на правдивую и достоверную информацию – социальные сети, Telegram-каналы переполнены фейками, которые множат в том числе и западные СМИ.
Вновь отличился журналист CNN Мэтью Ченз, который называет себя одним из старших международных корреспондентов канала. Вот он – в бронежилете и каске – ведет прямой эфир из Киева, рассказывая о начавшемся вторжении. При этом на фоне ночная тишина и стоящие спокойно люди.
Но, похоже, Ченза это мало смущает. Для демонизации противника – пусть даже мнимого – в западной пропаганде все средства хороши.
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Вместе с обострением ситуации на Донбассе резко возрос спрос на правдивую и достоверную информацию – социальные сети, Telegram-каналы переполнены фейками, которые...
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