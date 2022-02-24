Минобороны России: 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины выведены из строя, сопротивление оказывают в основном отряды националистов

Источник материала: ОНТ

Минобороны России опубликовало новый брифинг о проходящей 24 февраля военной спецоперации. Официальный представитель ведомства сообщил , что в районе боевых действий в настоящее время сопротивление в основном оказывают вооруженные отряды националистов. Украинские военные при этом стараются уклоняться от боестолкновений, договариваются о коридорах для выхода из зоны операции без вооружения.

Российскими военными выведены из строя 74 наземных объекта украинской военной инфраструктуры, сбиты четыре украинских ударных беспилотника и один боевой вертолет.

14 военнослужащих ВСУ сдались в ходе боевых действий.

Группировка войск ДНР наступает в направлении населенного пункта Волноваха и продвинулась на глубину около семи километров.

Фото: Минобороны России

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