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Минобороны России: 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины выведены из строя, сопротивление оказывают в основном отряды националистов

24.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минобороны России: 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины выведены из строя, сопротивление оказывают в основном отряды националистов

Минобороны России опубликовало новый брифинг о проходящей 24 февраля военной спецоперации. Официальный представитель ведомства сообщил, что в районе боевых действий в настоящее время сопротивление в основном оказывают вооруженные отряды националистов. Украинские военные при этом стараются уклоняться от боестолкновений, договариваются о коридорах для выхода из зоны операции без вооружения.

Российскими военными выведены из строя 74 наземных объекта украинской военной инфраструктуры, сбиты четыре украинских ударных беспилотника и один боевой вертолет.

14 военнослужащих ВСУ сдались в ходе боевых действий.

Группировка войск ДНР наступает в направлении населенного пункта Волноваха и продвинулась на глубину около семи километров.

Фото: Минобороны России

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Минобороны России опубликовало новый брифинг о проходящей 24 февраля военной спецоперации. Официальный представитель ведомства сообщил, что в районе боевых...
 
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