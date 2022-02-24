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Минобороны России: 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины выведены из строя, сопротивление оказывают в основном отряды националистов
Источник материала: ОНТ
Минобороны России опубликовало новый брифинг о проходящей 24 февраля военной спецоперации. Официальный представитель ведомства
Российскими военными выведены из строя 74 наземных объекта украинской военной инфраструктуры, сбиты четыре украинских ударных беспилотника и один боевой вертолет.
14 военнослужащих ВСУ сдались в ходе боевых действий.
Группировка войск ДНР наступает в направлении населенного пункта Волноваха и продвинулась на глубину около семи километров.
Фото: Минобороны России
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Минобороны России: 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины выведены из строя, сопротивление оказывают в основном отряды националистов
Минобороны России опубликовало новый брифинг о проходящей 24 февраля военной спецоперации. Официальный представитель ведомства сообщил, что в районе боевых...
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