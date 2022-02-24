Александр Лукашенко исключает участие Запада в урегулировании конфликта в Украине

Источник материала: ОНТ

Президент исключает участие Запада в урегулировании конфликта в Украине. Сразу после совещания во Дворце Независимости Александр Лукашенко согласился ответить на вопросы журналистов, хоть планы на большое интервью по понятным причинам пришлось поменять.





По мнению Президента, Украина должна пойти на переговоры с Россией, другого выхода нет. И западные хозяева (по выражению Александра Лукашенко) в этом точно не помощники. Образно говоря, славянский вопрос для решения славянами. При этом обращение Владимира Зеленского к украинскому народу белорусский Президент считает сильным, но запоздавшим.

По словам Президента, руководство России не ставило перед ним условий по участию в каких-либо операциях. В то же время вопрос признания Донецкой и Луганской народных республик стоит на повестке дня.

Безусловно, говорили о внутриполитической повестке. Несмотря на все события, референдум в Беларуси состоится без всяких переносов.

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