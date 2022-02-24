Источник материала: ОНТ

И вот оперативные кадры. По информации ТАСС, самолет Вооруженных сил Украины упал в Киевской области.

После падения техника загорелась. На борту находились 14 человек, пятеро из них погибли.





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