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Во Франции предложили инициировать переговоры о нерасширении НАТО на восток
Источник материала: ОНТ
Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур предложил, чтобы страна инициировала переговоры России и европейских стран о нерасширении НАТО на восток,
Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Украине нет войск альянса, а также пока нет планов по их направлению в эту страну.
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Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур предложил, чтобы страна инициировала переговоры России и европейских стран о нерасширении НАТО на восток, передает РИА...
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