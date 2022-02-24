Во Франции предложили инициировать переговоры о нерасширении НАТО на восток

Источник материала: ОНТ

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур предложил, чтобы страна инициировала переговоры России и европейских стран о нерасширении НАТО на восток, передает РИА «Новости».

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Украине нет войск альянса, а также пока нет планов по их направлению в эту страну.

Фото: depositphotos.com

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