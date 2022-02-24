Финсектор пострадает, энергетика нет. Мнение аналитиков о готовящихся санкциях США против России

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: flickr.com / ben alexander

По мнению аналитиков, главный удар потенциальные санкции США могут нанести по финансовому сектору России. Как полагает Элина Рыбакова, главный экономист IIF (Институт международных финансов), Соединенные Штаты могут перекрыть возможность пользоваться долларом для главных банков России, а также запретить использовать общемировые платежные системы. Она также отмечает, что, к примеру, американские санкции против Ирана касались также его центрального банка – то же самое может произойти сейчас и с российским регулятором, включая заморозку его активов в американской валюте.

При этом многие аналитики не рассматривают всерьез вероятность введения существенных ограничений в энергетическом секторе. Главные факторы – высокие цены на нефть, которые еще больше выросли на фоне разворачивающихся боевых действий в Украине, а также серьезной потребности ЕС в российском природном газе. Подобные ограничения со стороны США были бы возможны, учитывая, что импорт нефти и нефтепродуктов из России в Соединенные штаты за 11 первых месяцев прошлого года оценивался в $ 17,1 млрд, что почти в два раза больше, чем за весь 2020 год. При введении любых санкций в отношении энергетического сектора, как ранее заявлял глава Минфина России Антон Силуанов, страна будет искать новые рынки сбыта, причем подросшие цены на сырье могут компенсировать издержки.

В США уже говорили о списке из 12 самых вероятных жертв американских санкций в финансовом секторе России. Правда, как считает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, американские санкции могут сначала коснуться не самых крупных банков в этом перечне – главными мишенями до этого называли Сбербанк и ВТБ.

Также санкционный пакет США против России будет включать ограничения на экспорт технологий и технологических продуктов, в том числе не только американских – такого мнения придерживается аналитик Hawtorn Advisors Максимилиан Хесс. Американское правительство ранее говорило, что такие санкции ударят по важным для российских властей сферам, в том числе оборонной и авиационной, а также разработкам в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений и т.д. Правда, в Венском институте международных экономических исследований указывали на то, что Россия заранее озаботилась импортозамещением в важных отраслях, таких как серверы, платежные системы, а также производство лекарств и препаратов, полупроводников и вооружений.

В России к санкциям, по всей видимости, сумели подготовиться. Причем, по мнению Татьяны Евдокимовой, экономиста Joint Vienna Institute, нынешняя готовность России к потенциальным санкциям выгодно отличается от той, которая у нее была восемь лет назад – во время событий в Крыму. Однако, по ее мнению, приспособиться к новым ограничениям сейчас будет тяжелее.

Как сообщается, Банк России в последнее время энергично переводил резервы из-за границы в страну, конвертировал их в золото и снижал долю американской валюты в золотовалютных активах страны – к середине прошлого года она упала до 16,4%. При этом доля золота, по сообщениям Центробанка, была близка к 22%.

Министр финансов России Антон Силуанов утверждал, что страна располагает планом сведения к минимуму санкционных эффектов. Он заявлял, что американские санкции против российских банков были бы «неприятными, но не смертельными». По его словам, у Минфина достаточно валютной ликвидности и резервов, чтобы обеспечить депозиты и расчеты со вкладчиками, если в этом будет необходимость.







