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Банк БелВЭБ приостанавливает кредитование физических лиц

24.02.2022 18:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

Так, с 25 февраля 2022 года приостанавливается кредитование по следующим программам:

  • «Лагодны»;
  • «Дабрабыт»;
  • «Дружная будоўля»;
  • «Уласная маёмасць»;
  • «Кватэрнае рашэнне»;
  • «Шаноўны»;
  • «Яркая кредитка»;
  • «Овердрафт»;
  • «Рефинансирование»;
  • «Партнерская парада»;
  • «Строительство жилья с использованием субсидии в рамках Указа №240».

О возобновлении кредитования будет сообщено дополнительно, сказано в сообщении банка.

 
 
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Банк БелВЭБ с 25 февраля 2022 года приостанавливает прием документов от физических лиц на получение кредитов и увеличение размеров (лимитов) кредитов. Об этом...
 
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