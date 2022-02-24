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Банк БелВЭБ приостанавливает кредитование физических лиц
Источник материала: Myfin
Так, с 25
февраля 2022 года приостанавливается
кредитование по следующим программам:
О возобновлении кредитования
будет сообщено дополнительно, сказано в сообщении банка.
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Банк БелВЭБ с 25 февраля 2022 года приостанавливает прием документов от физических лиц на получение кредитов и увеличение размеров (лимитов) кредитов. Об этом...
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