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В результате ДТП в Белыничском районе погибла водитель легковушки
Источник материала: БелТА
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе в ДТП на автодороге Толочин - Круглое - Вишов погибла водитель иномарки. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
В 15.10 24 февраля 53-летний житель Костюковичей, управляя автомобилем Ford Transit на автодороге Толочин - Круглое - Вишов, в деревне Старое Село на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения (обгон не совершал), в результате чего столкнулся с двигавшемся во встречном направлении Ford Focus, которым управляла 41-летняя уроженка г.Круглое.
В результате ДТП женщина погибла. По данному факту проводится проверка.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям неукоснительно соблюдать правила и учитывать складывающиеся дорожные условия.-0-
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В результате ДТП женщина погибла. По данному факту проводится проверка.
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