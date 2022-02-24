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В результате ДТП в Белыничском районе погибла водитель легковушки

24.02.2022 19:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе в ДТП на автодороге Толочин - Круглое - Вишов погибла водитель иномарки. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В 15.10 24 февраля 53-летний житель Костюковичей, управляя автомобилем Ford Transit на автодороге Толочин - Круглое - Вишов, в деревне Старое Село на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения (обгон не совершал), в результате чего столкнулся с двигавшемся во встречном направлении Ford Focus, которым управляла 41-летняя уроженка г.Круглое.

В результате ДТП женщина погибла. По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям неукоснительно соблюдать правила и учитывать складывающиеся дорожные условия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП женщина погибла. По данному факту проводится проверка.
 
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