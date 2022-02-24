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На Паралимпиаду в Пекин проводили белорусских атлетов

24.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Паралимпиаду в Пекин проводили белорусских атлетов

24 февраля на Паралимпиаду в Пекин торжественно проводили белорусских атлетов. Беларусь на Играх представят 16 спортсменов.

Делегация не очень большая, но с мастерством у наших паралимпийцев все в полном порядке. Они доказали это в Пхенчхане, когда 12 раз смогли подняться на пьедестал, при этом 4 медали были золотыми. Сейчас в составе команды удалось сохранить опытных спортсменов, к ним добавятся и молодые атлеты, для которых эта Паралимпиада станет дебютной. Основные медальные надежды белорусские болельщики связывают со Светланой Сахоненко, Лидией и Дмитрием Лобанами, а также опытным Василием Шаптебоем.  

Соревнования в Пекине пройдут в шести видах спорта и в двух категориях. Продлится Паралимпиада с 4 по 13 марта.

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24 февраля на Паралимпиаду в Пекин торжественно проводили белорусских атлетов. Беларусь на Играх представят 16 спортсменов. Делегация не очень большая, но с...
 
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