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Диетолог рассказала о замедляющем старение способе приготовить кофе

24.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог рассказала о замедляющем старение способе приготовить кофе

Диетолог Триста Бест рассказала о способе приготовления кофе, который может замедлить процессы старения. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По словам диетолога, таким способом является приготовление напитка без молока и жирных сливок. Так, по словам специалиста, молочные продукты у многих людей могут вызывать воспалительные процессы, что может быть обусловлено различными аллергиями, непереносимостью или аутоиммунными заболеваниями.

Кроме того, не являются полезными и такие ингредиенты, как сахар и сиропы. Эти добавки делают напиток куда более калорийным. Хорошей заменой для них могут стать мед и корица.

Фото: Freepik 

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Диетолог Триста Бест рассказала о способе приготовления кофе, который может замедлить процессы старения. Об этом сообщает издание Eat This, Not That! По словам диетолога,...
 
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