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Диетолог рассказала о замедляющем старение способе приготовить кофе
Источник материала: ОНТ
Диетолог Триста Бест рассказала о способе приготовления кофе, который может замедлить процессы старения. Об этом
По словам диетолога, таким способом является приготовление напитка без молока и жирных сливок. Так, по словам специалиста, молочные продукты у многих людей могут вызывать воспалительные процессы, что может быть обусловлено различными аллергиями, непереносимостью или аутоиммунными заболеваниями.
Кроме того, не являются полезными и такие ингредиенты, как сахар и сиропы. Эти добавки делают напиток куда более калорийным. Хорошей заменой для них могут стать мед и корица.
Фото: Freepik
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Диетолог Триста Бест рассказала о способе приготовления кофе, который может замедлить процессы старения. Об этом сообщает издание Eat This, Not That! По словам диетолога,...
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