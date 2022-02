Диетолог рассказала о замедляющем старение способе приготовить кофе

Источник материала: ОНТ

Диетолог Триста Бест рассказала о способе приготовления кофе, который может замедлить процессы старения. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По словам диетолога, таким способом является приготовление напитка без молока и жирных сливок. Так, по словам специалиста, молочные продукты у многих людей могут вызывать воспалительные процессы, что может быть обусловлено различными аллергиями, непереносимостью или аутоиммунными заболеваниями.

Кроме того, не являются полезными и такие ингредиенты, как сахар и сиропы. Эти добавки делают напиток куда более калорийным. Хорошей заменой для них могут стать мед и корица.

Фото: Freepik

