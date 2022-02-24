МИД: несколько тысяч граждан Беларуси находятся в Украине, идет эвакуация

Источник материала: ОНТ

Несколько тысяч граждан Беларуси находятся в Украине, идет эвакуация. Более 50 человек уже пересекли границу. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

Около 1 тысячи граждан обратились к дипломатам за помощью.

Главное консульское управление МИД и посольство Беларуси переведены на круглосуточный режим работы. Белорусское внешнеполитическое ведомство советует следить за обновлениями информации в социальных сетях и на сайте МИД. Приводятся телефоны горячей линии: +380504062330; +375173792673 и +375173794771. E-mail – consul@mfa.gov.by.

Фото: БЕЛТА

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