﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД: несколько тысяч граждан Беларуси находятся в Украине, идет эвакуация

24.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

МИД: несколько тысяч граждан Беларуси находятся в Украине, идет эвакуация

Несколько тысяч граждан Беларуси находятся в Украине, идет эвакуация. Более 50 человек уже пересекли границу. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

Около 1 тысячи граждан обратились к дипломатам за помощью.

Главное консульское управление МИД и посольство Беларуси переведены на круглосуточный режим работы. Белорусское внешнеполитическое ведомство советует следить за обновлениями информации в социальных сетях и на сайте МИД. Приводятся телефоны горячей линии: +380504062330; +375173792673 и +375173794771. E-mail – consul@mfa.gov.by.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько тысяч граждан Беларуси находятся в Украине, идет эвакуация. Более 50 человек уже пересекли границу. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь МИД Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
В результате ДТП в Белыничском районе погибла водитель легковушки
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by