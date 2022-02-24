|
«Белавиа» скорректировала расписание рейсов на ближайшие дни. Без изменений – полеты в Москву, Санкт-Петербург, Нурсултан и Алматы
Источник материала: ОНТ
Из-за закрытия воздушного пространства в регионе «Белавиа» тоже вынуждена скорректировать расписание рейсов на ближайшие дни.
Сейчас приостановлено воздушное сообщение с Сочи, Краснодаром, Стамбулом и Тель-Авивом. С дозаправкой в Казахстане будут выполняться полеты из Минска в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и обратно. Маршруты по многим направлениям станут длиннее, а потому пассажирам советуют периодически уточнять время рейсов на сайте авиакомпании.
Без каких-либо изменений полеты выполняются в Москву, Санкт-Петербург, Нурсултан и Алматы. Пассажирам, чьи рейсы отменили, вернут деньги или предложат перенести дату вылета на более поздний срок.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белавиа» скорректировала расписание рейсов на ближайшие дни. Без изменений – полеты в Москву, Санкт-Петербург, Нурсултан и Алматы
Из-за закрытия воздушного пространства в регионе «Белавиа» тоже вынуждена скорректировать расписание рейсов на ближайшие дни. Сейчас приостановлено воздушное...
|
Архив (Разное)