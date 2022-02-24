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«Белавиа» скорректировала расписание рейсов на ближайшие дни. Без изменений – полеты в Москву, Санкт-Петербург, Нурсултан и Алматы

24.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белавиа» скорректировала расписание рейсов на ближайшие дни. Без изменений – полеты в Москву, Санкт-Петербург, Нурсултан и Алматы

Из-за закрытия воздушного пространства в регионе «Белавиа» тоже вынуждена скорректировать расписание рейсов на ближайшие дни.  

Сейчас приостановлено воздушное сообщение с Сочи, Краснодаром, Стамбулом и Тель-Авивом. С дозаправкой в Казахстане будут выполняться полеты из Минска в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и обратно. Маршруты по многим направлениям станут длиннее, а потому пассажирам советуют периодически уточнять время рейсов на сайте авиакомпании.    

Без каких-либо изменений полеты выполняются в Москву, Санкт-Петербург, Нурсултан и Алматы. Пассажирам, чьи рейсы отменили, вернут деньги или предложат перенести дату вылета на более поздний срок.

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Теги: Минск
 
 
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Из-за закрытия воздушного пространства в регионе «Белавиа» тоже вынуждена скорректировать расписание рейсов на ближайшие дни.   Сейчас приостановлено воздушное...
 
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