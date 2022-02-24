﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Киеве вводят комендантский час

24.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Киеве вводят комендантский час

В украинской столице вводится комендантский час. Об этом говорится в Telegram-канале мэра города Виталия Кличко.

Комендантский час будет действовать с 22:00 до 7:00.

Во время комендантского часа не будет работать транспорт, но станции метро будут открыты в качестве укрытий.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В украинской столице вводится комендантский час. Об этом говорится в Telegram-канале мэра города Виталия Кличко. Комендантский час будет действовать с 22:00 до 7:00. Во...
 
Новости дня
Новости разные
 
В результате ДТП в Белыничском районе погибла водитель легковушки
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by