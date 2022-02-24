В Киеве вводят комендантский час

Источник материала: ОНТ

В украинской столице вводится комендантский час. Об этом говорится в Telegram-канале мэра города Виталия Кличко.

Комендантский час будет действовать с 22:00 до 7:00.

Во время комендантского часа не будет работать транспорт, но станции метро будут открыты в качестве укрытий.

Фото: Pixabay

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