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В Киеве вводят комендантский час
Источник материала: ОНТ
В украинской столице вводится комендантский час. Об этом
Комендантский час будет действовать с 22:00 до 7:00.
Во время комендантского часа не будет работать транспорт, но
Фото: Pixabay
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В украинской столице вводится комендантский час. Об этом говорится в Telegram-канале мэра города Виталия Кличко. Комендантский час будет действовать с 22:00 до 7:00. Во...
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