Названа среднемесячная зарплата работников здравоохранения за 2021 год

Источник материала: ОНТ

Председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило назвал среднемесячную зарплату медиков и врачей по Беларуси за прошлый год, передает БЕЛТА.

По его данным, среднемесячная зарплата работников здравоохранения за 2021 год составила Br1335, врачей – Br2205, а специалистов со средним медицинским образованием – Br1374.

Фото: БЕЛТА

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