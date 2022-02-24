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Названа среднемесячная зарплата работников здравоохранения за 2021 год

24.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названа среднемесячная зарплата работников здравоохранения за 2021 год

Председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило назвал среднемесячную зарплату медиков и врачей по Беларуси за прошлый год, передает БЕЛТА.

По его данным, среднемесячная зарплата работников здравоохранения за 2021 год составила Br1335, врачей – Br2205, а специалистов со средним медицинским образованием – Br1374. 

Фото: БЕЛТА

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Председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило назвал среднемесячную зарплату медиков и врачей по Беларуси за прошлый...
 
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