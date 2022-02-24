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Названа среднемесячная зарплата работников здравоохранения за 2021 год
Источник материала: ОНТ
Председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило назвал среднемесячную зарплату медиков и врачей по Беларуси за прошлый год,
По его данным, среднемесячная зарплата работников здравоохранения за 2021 год составила Br1335, врачей – Br2205, а специалистов со средним медицинским образованием – Br1374.
Фото: БЕЛТА
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Председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило назвал среднемесячную зарплату медиков и врачей по Беларуси за прошлый...
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