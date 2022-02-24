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Подробности телефонного разговора Лукашенко и Путина о ситуации в Украине
Источник материала: ОНТ
Подробнее о телефонном разговоре Президентов Беларуси и России. Рано утром Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной, а также о том, что Кремль принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.
Владимир Путин отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Это самозащита от внешних угроз. Россия будет стремиться к демилитаризации Украины и предаст суду тех, кто совершил преступления против мирных граждан. Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ. Как сообщили в Минобороны России, гражданскому населению ничего не угрожает. Российские Вооруженные Силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения
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Подробнее о телефонном разговоре Президентов Беларуси и России. Рано утром Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной,...
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