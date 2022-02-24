﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подробности телефонного разговора Лукашенко и Путина о ситуации в Украине

24.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Подробности телефонного разговора Лукашенко и Путина о ситуации в Украине

Подробнее о телефонном разговоре Президентов Беларуси и России. Рано утром Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной, а также о том, что Кремль принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.

Владимир Путин отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Это самозащита от внешних угроз. Россия будет стремиться к демилитаризации Украины и предаст суду тех, кто совершил преступления против мирных граждан. Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ. Как сообщили в Минобороны России, гражданскому населению ничего не угрожает. Российские Вооруженные Силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробнее о телефонном разговоре Президентов Беларуси и России. Рано утром Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В результате ДТП в Белыничском районе погибла водитель легковушки
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by