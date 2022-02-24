Подробности телефонного разговора Лукашенко и Путина о ситуации в Украине

Источник материала: ОНТ

Подробнее о телефонном разговоре Президентов Беларуси и России. Рано утром Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной, а также о том, что Кремль принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.

Владимир Путин отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Это самозащита от внешних угроз. Россия будет стремиться к демилитаризации Украины и предаст суду тех, кто совершил преступления против мирных граждан. Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ. Как сообщили в Минобороны России, гражданскому населению ничего не угрожает. Российские Вооруженные Силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

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