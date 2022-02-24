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В Витебске пешеход попала под колеса легковушки

24.02.2022 20:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске пешеход попала под колеса легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ Витебского облисполкома.

Авария произошла 24 февраля около 19.00 на ул.Ленинградской. Наезд на пешехода 1964 года рождения совершил 63-летний водитель автомобиля Hyundai Accent.

Женщина переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП она получила телесные повреждения и была госпитализирована в учреждение здравоохранения. По факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что пешеходам необходимо переходить проезжую часть в установленном для этого месте, предварительно убедившись, что транспортное средство остановилось и уступает вам дорогу. В темное время суток для привлечения внимания водителей необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Авария произошла 24 февраля около 19.00 на ул.Ленинградской. Наезд на пешехода 1964 года рождения совершил 63-летний водитель автомобиля Hyundai Accent.
 
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