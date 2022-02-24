Лукашенко о признании ЛНР и ДНР: Сегодня нам не до этого. В ближайшее время мы примем решение. Сделаем так, как это лучше и России, и Беларуси

Источник материала: ОНТ

Эмоциональная реакция Александра Лукашенко на ситуацию в Украине и тезисы Президента снова в трендах YouTube. Продолжился разговор после совещания – Глава государства ответил на вопросы журналистов. Хотя планы на большое интервью по понятным причинам пришлось поменять, Глава государства не оставил представителей ведущих отечественных СМИ без ответов на вопросы, которые волнуют аудиторию.

О признании Донецкой и Луганской народных республик, о том, как Беларусь продолжит выстраивать свою оборону, на какую поддержку вправе рассчитывать Россия и о ближайших планах самого Александра Лукашенко.

Еще накануне вечером пресс-служба Президента анонсировала интервью Александра Лукашенко представителям ведущих белорусских СМИ. И если сам разговор после событий минувшей ночи стал актуальнее, формат размеренной обстоятельной беседы – напротив. Впрочем, когда в Красном зале Дворца Независимости закончилось совещание, журналисты не упустили возможности все же спросить Президента о главном.

Александр Лукашенко приводит примеры: Ирак, Сирия, Афганистан – нигде дипломатия так и не сработала. То есть, конечно, всегда нужно стараться договориться, но и быть при этом готовыми отстаивать свои интересы.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы договорились с Путиным, что я подумаю еще, какая нам техника нужна военная современная, для того чтобы прикрыть эти направления. Мы сегодня с военными посоветовались, и мы видим, что туда желательно было бы поставить "Искандеры" и где-то поставить дивизион-два С-400. Чтобы мы до Берлина фактически мониторили ситуацию. Потому что С-400 "Триумф" видит это все. Это такое оружие, от которого всегда трезвеют наши противники. Вот мы сегодня-завтра переговорим с президентом России о том, чтобы подкрепиться нам здесь на западном направлении. Украина Украиной, но вон шевелятся в Польше и Литве уже, развертывают бригады, самолеты, вертолеты и прочее. Давно уже это делают».

При этом возможности договориться мирно не упущены – Александр Лукашенко в этом уверен. Именно такой путь в интересах народов, но решение – в руках политиков.

Вопрос политический – признание права ДНР и ЛНР на самостоятельную политику. Вслед за Россией это поддержали и другие страны. С учетом союзнических отношений Минска и Москвы, тема ожидаемо обрастает домыслами.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы с Путиным говорили, сегодня нам не до этого. Это во-первых. Во-вторых, это не является проблемой. А в-третьих, нам надо четко понимать: вот делаем шаг – что будет в результате этого шага? Но тем не менее, это не проблема. У некоторых не стоит на повестке дня. А у нас он стоит в повестке дня, и в ближайшее время мы примем решение. Сделаем так, как это лучше и России, и Беларуси».

Александр Лукашенко за сегодня не раз подчеркивал: да, Украина, горячая тема, а все же она не переключает внимание с западных рубежей.

Президент акцентирует – безопасность наших граждан в приоритете, журналисты иронизируют – материалы о пресловутой белорусской стабильности вызывают все больший интерес у аудитории СМИ. И уже публикации об успехах аграриев читатели вспоминают с ностальгией. С другой стороны, на фоне военной угрозы померкла даже пандемия.

Опасность нынешней ситуации еще и в том, что ее нагнетают. На фоне интереса людей растет аудитория даже у источников с не лучшей репутацией. История не новая, у многих уже есть и своего рода иммунитет к фейкам. Однако, чем выше тревожность, тем скорее люди поверят самое невероятное.

Тем временем в Беларуси своя политическая кампания. В стране уже идет референдум по Конституции. И для будущего страны эта тема важна, не смотря ни на какие события.

Александр Лукашенко уже не впервые на неделе призывает белорусов продолжать жить своими интересами. Ведь даже Президент посвящает время не только политике.

За волнующими темами можно следить, но не следует замещать ими все происходящее. Александр Лукашенко напоследок напомнит: безопасность белорусов (во всех смыслах) – задача государства.

Фото: БЕЛТА

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