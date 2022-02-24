Как Украина пришла к военному конфликту и какую роль в этом сыграл Запад?

Источник материала: ОНТ

Такая реакция не удивительна. В стране все к этому шло. Не год, не два, а десятилетия. Идя на поводу у Запада, Украина не просто зашла в тупик, она в буквальном смысле оказалась на амбразуре.

Это началось не в девять вечера и даже не в полшестого утра, когда российские телеканалы транслировали выступление Путина. К военному конфликту и гражданской войне Украина упорно шла 18 лет. Сама. Отсчет пошел с майдана 2004-го. Страна раскололась на Запад, родину бандеровского движения, который поддержал «оранжевую» революцию, и Восток, говоривший, что так нельзя, стране нужен мир и стабильность. Но в Киеве не слышали: ни на Банковой, ни на Майдане, где люди сидели в палатках и получали деньги. На «проекты, связанные с выборами» Вашингтон потратил, по некоторым данным, 65 миллионов долларов. Скромно. Но, как оказалось в 2014-м году, за годы развитие украинской демократии набежало 5 миллиардов долларов. Бухучет раскрыла Виктория Нуланд, раздававшая на Майдане печеньки Госдепа.

И за американские сладости Украине пришлось платить: своими гражданами. Людей убивали в Киеве, жгли живьем в Одессе, обстреливали и разрывали на куски в Горловке. Украина допустила это с молчаливого кивка США. Но решительное «нет» западному пути, который вел украинский народ в социальную пропасть и политическую несостоятельность сказали на Донбассе, в Донецке, Луганске, и, конечно, Крыму.

С постоянством и спокойствием больше повезло крымчанам. А вот по украинцам на Востоке киевские власти стреляли и дальше.

Стоп. Хватит. Казалось, было решено в Минске в 2015-м. Четкие формулировки и подписи. Минские соглашения – лучший шанс, который только можно было придумать для Киева все уладить. Но с выполнением тянули и намеренно шли на разрыв, хитрили. Теперь Украине не нужно имитировать ни диалог, ни желание добиться мира.

«Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, которые предполагают, в частности, так называемый прямой диалог между Украиной и временно оккупированными территориями Украины».

Так отрапортовал генсеку ООН министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Интересно, что еще ровно год назад он считал иначе.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины: «Минские договоренности еще не исчерпали свой потенциал. Сейчас нужно работать в рамках Минского процесса и выживать максимум возможного для безопасности Украины».

Только выжали максимум из Украины. И сделал это Запад, который словно ослепшую, вел страну к войне. В 2004 году у украинцев был самый красивый президент (так они сами говорили о Ющенко), сейчас у них самый смешной. Только от слов и действий Зеленского всем давно грустно, стыдно, а теперь еще и смертельно страшно. И в первую очередь ему самому.

Спасительный минский круг есть, но Украина не хочет им пользоваться и переводит стрелки. Украина думает о Европе, Америке, о ком угодно, только не о своих людях. Страна давно под внешним контролем, именно поэтому по поводу и без Зеленский обрывает телефоны Макрона, Джонсона и Байдена. А они только дразнятся – вступлением Украины в НАТО, которое не происходит, о чем и бился в истерике на Мюнхенской конференции Зеленский. Ему туда, кстати, Байден говорил не ехать. Немудрый поступок, решил хозяин… Белого дома.

«Зеленский удостоился оваций на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в субботу. А затем укусил руки, которые ему аплодировали, когда с язвительной речью обрушился на западных союзников».

Издание Politico расценило это, как «осуждение западных партнеров Киева за недостаточную помощь». Сотен тонн оружия, получается, было недостаточно. Только никто Украине не помогал. Накачивали оружием, чтобы заработать. И лобби этих оружейных траншей – госсекретарь США Блинкен и министр обороны Остин. Оружие, которое поставляется на Украину, покупается за деньги, которые выделяет Конгресс на военную помощь Украине. Именно так зарабатывают американские компании. Понятно, что предел их мечтаний – размещение в Украине дальнобойных ракетных систем. Томагавк. И деньги другие, и цели такие ракеты смогут поражать на всей европейской территории России, за Уралом. Подлетное время до Москвы баллистических ракет из района Харькова – 7-8 минут, а гиперзвуковых - 4-5 минут. Это натовский нож к горлу России.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «Если Кремль хочет меньше НАТО около российских границ, то он получит только больше НАТО».

И кто тут, как говорится, агрессор? Закона о расширении НАТО нет, но письменно ограничить аппетиты альянсу Москва предлагала. Для расширения на восточном фланге Украина – просто марионетка, инструмент втягивания в вооруженный конфликт соседей, неугодных Западу. Так сказать, военная добавка к санкциям. Впрочем, пакеты рестрикций – это вообще отдельный разговор или, как проговорился Борис Джонсон, отвлечение внимания.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: «Мы стремимся отвлечь внимание русских, мы занимаем, загружаем их пропускную способность, а сами ведем подготовку по всему восточному флангу НАТО».

Выделена отдельная роль в этом спектакле. Чего только стоил обратный отсчет до начала войны Daily Mail. Да и вообще, Украину толкали на амбразуру по специальной методичке. После 2014-го информационное поле было полностью перекроено и подчинено западным заказчикам. Любые действия России очернялись, а мирные жители Донбасса преподносились как сепаратисты и террористы. Сейчас на информационной передовой американская пресса. Десант журналистов уже давно выбрал лучшие точки для прямых включений из Киева. Хорошо знакомый белорусскому зрителю Мэтью Чэнс из CNN обставил коллег – в прямом эфире он нарядился в бронежилет и каску. Репортер FOX NEWS Трей Инст тоже вслушивался в киевскую ночь в каске. Были вбросы и в белорусское информационное пространство, но у нас уже есть антидот. Министр информации уверен: наши СМИ будут объективны и, конечно, оперативно освещать события. А вот как они будут развиваться, все же зависит в том числе от Украины. Ей опять дали шанс стать самостоятельной и подумать о людях. Ведь Киев почти 20 лет словно под гипнозом отказывается признать: враг не у ворот, враг проник на майдан и раздавал там печеньки, пока гибли украинцы.

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