Российская спецоперация в Украине. Хронология событий

Источник материала: ОНТ

Украина сегодня разорвала дипломатические отношения с Россией и ввела военное положение. Въезд в Киев закрыт, выезжать пока можно. В городе слышны сигналы воздушной тревоги. Идет набор в ряды территориальной обороны. Жители бегут из столицы, из-за чего на заправках огромные очереди. При том, что Россия не собирается бомбить города. Точечные удары только по военным объектам.

Начало российской спецоперации в Украине буквально проспали. Уже с утра появились информация о полном уничтожении инфраструктура украинских авиабаз. Подавлены средства ПВО. Разбиты самолеты тактической авиации, а также беспилотники на аэродроме в Николаевской области и объекты в аэропорту Ивано-Франковска. Подорваны военные склады. Это кадры из Одесской области.

Точечным атакам подвергается только военная инфраструктура, заверили в российском министерстве обороны.

Украинские военные, как сообщается, начали без боя складывать оружие. Вот первые кадры с белым флагом. По неподтвержденным данным, 57-я отдельная мотопехотная бригада сдалась в полном составе. При этом президент Зеленский отдал приказ наносить российским войскам максимальные потери. О сильных боях сообщают в Киеве, а также ополчение Донецка и Луганска.

Цель Москвы, а в данной ситуации слово «цель» имеет двойное значение – защита жителей Донецка и Луганска, объявивших о независимости от Киева в 2014-м году. Это заявление Кремля. В понедельник и Донецкую и Луганскую республики Россия признала в качестве независимых и суверенных государств.

Боевые столкновения на Донбассе длились весь день. Из рук в руки переходил город Счастье и станция Луганская. Стороны ожидаемо заявляют о существенных потерях противника. Но подтвердить эту информацию крайне сложно.

Сирены спецоперации российских войск слышны даже в Киеве. Въезд в украинскую столицу закрыт, выезд пока нет. В Киеве очереди в банкоматы и за питьевой водой. В пригородах гремят взрывы.

Речи о выполнении Минских соглашений в администрации Президента Украины уже нет. Вместо этого Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией и объявил всеобщую мобилизацию. Введено военное положение. Оно предусматривает эвакуацию населения, изъятие имущества граждан и организаций на потребности обороны. Также могут ввести трудовую обязанность для тех, кто может работать. На этом фоне депутаты Рады высказали недовольство правительством и президентом. И обратились к Зеленскому с просьбой начать незамедлительные переговоры с Россией.

К вечеру появились официальные сообщения пресс-служб военных ведомств. В Москве заявили, что удары вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них 11 аэродромов, 3 командных пункта, 18 станций зенитных ракетных комплексов ПВО. Сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар». Потерян в результате ошибки пилотирования штурмовик Су-25. В Киеве сообщили о 22 погибших военных и уничтожении 15 российских танков. Подтверждения этой информации нет.

Параллельно с мобилизацией в Киеве начат набор в ряды территориальной обороны. По городу курсирует военная техника. Опубликованы кадры, на которых сотрудники службы безопасности Украины жгут документы. А жители экстренно покидают столицу. На заправках запасы бензина на исходе. Кто не успеет покинуть город до 22 часов – придется ждать утра: объявлен комендантский час.

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