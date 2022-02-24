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Польша приостанавливает работу четырех генконсульств в Украине
Источник материала: ОНТ
Польша решила временно приостановить работу четырех генконсульств в Украине из-за небезопасной ситуации в стране. Об этом сообщили в МИД Польши,
Приостанавливается работа генконсультсв в Харькове, Луцке, Одессе и Виннице.
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Польша решила временно приостановить работу четырех генконсульств в Украине из-за небезопасной ситуации в стране. Об этом сообщили в МИД Польши, передает ТАСС....
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