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Вот что будет с организмом, если каждый день делать зарядку

24.02.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вот что будет с организмом, если каждый день делать зарядку

Регулярное выполнение физических упражнений по 20 минут поможет избежать ряда проблем со здоровьем, рассказал РИА Новости тренер по бегу и общей физической подготовке Евгений Шувакин.

Снижение веса

Зарядка по утрам поможет сжечь калории еще до завтрака.

Здоровое сердце

Когда человек делает зарядку, учащается сердцебиение. В результате растет объем крови, которая выталкивается в сосуды.

Польза для костей

После 40 лет у человека уменьшается плотность костей, они становятся более хрупкими. Чтобы избежать развития заболеваний суставов, необходимо делать зарядку. 

Фото: pexels 




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Регулярное выполнение физических упражнений по 20 минут поможет избежать ряда проблем со здоровьем, рассказал РИА Новости тренер по бегу и общей физической...
 
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