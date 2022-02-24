Вот что будет с организмом, если каждый день делать зарядку

Источник материала: ОНТ

Регулярное выполнение физических упражнений по 20 минут поможет избежать ряда проблем со здоровьем, рассказал РИА Новости тренер по бегу и общей физической подготовке Евгений Шувакин.

Снижение веса

Зарядка по утрам поможет сжечь калории еще до завтрака.

Здоровое сердце

Когда человек делает зарядку, учащается сердцебиение. В результате растет объем крови, которая выталкивается в сосуды.

Польза для костей

После 40 лет у человека уменьшается плотность костей, они становятся более хрупкими. Чтобы избежать развития заболеваний суставов, необходимо делать зарядку.

Фото: pexels













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