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Вот что будет с организмом, если каждый день делать зарядку
Источник материала: ОНТ
Регулярное выполнение физических упражнений по 20 минут поможет избежать ряда проблем со здоровьем,
Снижение веса
Зарядка по утрам поможет сжечь калории еще до завтрака.
Здоровое сердце
Когда человек делает зарядку, учащается сердцебиение. В результате растет объем крови, которая выталкивается в сосуды.
Польза для костей
После 40 лет у человека уменьшается плотность костей, они становятся более хрупкими. Чтобы избежать развития заболеваний суставов, необходимо делать зарядку.
Фото: pexels
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Регулярное выполнение физических упражнений по 20 минут поможет избежать ряда проблем со здоровьем, рассказал РИА Новости тренер по бегу и общей физической...
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