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Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой
Источник материала: ОНТ
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал вынужденной мерой военную операцию в Донбассе. Об этом
Владимир Путин добавил: Россия по-прежнему является частью мировой экономики и не собирается причинять ущерб системе мирового хозяйства.
Фото: Pixabay
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Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал вынужденной мерой военную операцию в Донбассе. Об этом информирует РИА «Новости». Владимир Путин добавил:...
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