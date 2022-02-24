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Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой

24.02.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал вынужденной мерой военную операцию в Донбассе. Об этом информирует РИА «Новости».

Владимир Путин добавил: Россия по-прежнему является частью мировой экономики и не собирается причинять ущерб системе мирового хозяйства.

Фото: Pixabay

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Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал вынужденной мерой военную операцию в Донбассе. Об этом информирует РИА «Новости». Владимир Путин добавил:...
 
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