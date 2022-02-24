Гороскоп на 25 февраля: новые перспективы у Львов, благоприятное время для решительных действий у Овнов и много шансов у Рыб

Источник материала: ОНТ

Благоприятное время для решительных действий у Овнов. Смелость и уверенность помогут вам добиться желаемого, а прежние волнения уже не будут иметь значений.

Тельцам звезды советуют не торопить события. Сегодня вам будет сложно доказать свою точку зрения. Упрямство ваших оппонентов не позволит вам получить то, на что вы рассчитывали.

Сила характера позволит Близнецам справиться с жизненной ситуацией, если ваша легкомысленность не выйдет на первый план. Постарайтесь перенести на другое время решение финансовых вопросов.

Успешное время для делового сотрудничества у Раков. Удачным будет подписание взаимовыгодного договора. В личных отношениях не исключены судебные тяжбы о совместном имуществе.

У Львов появятся новые взгляды и перспективы. Проявите любознательность и не упустите свой шанс, чтобы добиться успеха. Новости, которые вы узнаете сегодня, позволят вам принять важное решение.

Звезды советуют Девам проявить заботу по отношению к своим близким. В первой половине дня вероятны неожиданные встречи, которые произведут на вас благоприятное впечатление.

Дружеская атмосфера позитивно отразится на настроении Весов. Сегодня вас посетит множество интересных идей, но из-за препятствий осуществить их на практике вам будет непросто.

Энергия, деловые способности и коммуникабельность позволят Скорпионам решить много рабочих задач. Хороший день для гармонизации супружеских отношений и планирования совместного отдыха.

Стрельцы рискуют столкнуться с недопониманием со стороны коллег. Звезды рекомендуют вам держать в секрете свои планы на будущее. Занятия творчеством помогут вам позитивно посмотреть на мир.

Козероги, постарайтесь не совершить ошибку, о которой будете долго жалеть. Лучше всего завершить старое дело и придумать для себя новую цель. Удачный день для расширения своих возможностей.

Водолеи, не упустите значимый момент в жизни для решения вопросов, которые связаны с продвижением в бизнесе. Остерегайтесь слишком заманчивых предложений.

Судьба откроет много шансов перед Рыбами. Звезды обещают вам интересные новости и перспективы, если вы воспользуетесь предоставленным случаем.

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