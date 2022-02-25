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Собака спасла от гибели своего хозяина-инвалида

25.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака спасла от гибели своего хозяина-инвалида

9-летняя собака по кличке Сара спасла жизнь своему хозяину, который едва не утонул в озере города Порт-Сент-Луси в США, пишет mail.ru

81-летний Гарри Смит отправился на прогулку по набережной со своим псом. Мужчина находился в инвалидной коляске. В какой-то момент она потеряла сцепление с дорогой и поехала к озеру. Спустя мгновение мужчина оказался в воде. Он начал звать на помощь, поскольку не умеет плавать. Собака сразу же попыталась привлечь внимание людей. 

Двое прохожих услышали лай Сары и прибежали на помощь. Один из парней прыгнул в воду, второй схватил Смита за руки. Вместе они вытащили мужчину на берег. 

Молодые люди оказали Смиту первую помощь. Оказавшийся рядом полицейский отвез пострадавшего и его собаку домой. 

Фото: pexels

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9-летняя собака по кличке Сара спасла жизнь своему хозяину, который едва не утонул в озере города Порт-Сент-Луси в США, пишет mail.ru.  81-летний Гарри Смит отправился на...
 
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