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Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине
Источник материала: ОНТ
Президент Украины Владимир Зеленский постановил провести в стране всеобщую мобилизацию в течение 90 дней. Об этом говорится в указе его канцелярии,
В указе отмечается, что мобилизацию необходимо провести на протяжении 90 дней на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева.
Фото: Instagram / zelenskiy_official
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Президент Украины Владимир Зеленский постановил провести в стране всеобщую мобилизацию в течение 90 дней. Об этом говорится в указе его канцелярии, пишет РИА...
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