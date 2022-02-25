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Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине

25.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский постановил провести в стране всеобщую мобилизацию в течение 90 дней. Об этом говорится в указе его канцелярии, пишет РИА Новости. 

В указе отмечается, что мобилизацию необходимо провести на протяжении 90 дней на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева.

Фото: Instagram / zelenskiy_official

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Президент Украины Владимир Зеленский постановил провести в стране всеобщую мобилизацию в течение 90 дней. Об этом говорится в указе его канцелярии, пишет РИА...
 
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