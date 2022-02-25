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Стволовые клетки превратили в клетки кости при помощи звука

25.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стволовые клетки превратили в клетки кости при помощи звука

Стволовые клетки могут превращаться в любой другой вид клеток. Они имеют большие возможности для использования в медицине, пишет «МИР24». 

Согласно научным предположениям, в будущем можно будет восстанавливать части человеческого тела из стволовых клеток. Для этого необходимо уметь управлять работой стволовых клеток. 

Исследователи провели эксперимент и превратили стволовые клетки в клетки кости за пять дней, используя высокочастотные звуковые волны.

В ходе эксперимента стволовые клетки были помещены в силиконовое масло. Их подвергли воздействию звуковых волн с частотой выше 10 МГц. Они оказывали на клетки «нужное давление в нужных местах», чтобы запустить изменения. В будущем исследователи планируют испытать технологию с более крупными объемами материала.

Фото: pexels

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Стволовые клетки могут превращаться в любой другой вид клеток. Они имеют большие возможности для использования в медицине, пишет «МИР24».  Согласно научным...
 
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Стволовые клетки смогли превратить в клетки кости при помощи звука
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